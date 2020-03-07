المساعدون القضائيون في قصور العدل: مناوبة لتأمين ما هو عاجل

أعلنت لجنة تنسيق المساعدين القضائيين في قصور العدل، في بيان، أنها قررت "تأمين المناوبة بين المساعدين القضائيين، بالتنسيق مع رؤساء الدوائر العقارية ورئيس القلم الذين ينظمون جدولا في حضور عدد معين من موظفي كل دائرة لتأمين سير العمل في الأقلام، على أن تقتصر المراجعات على ما هو عاجل وما يتعلق والموقوفين، على أن يكون دوام العمل لغاية الساعة الثانية بعد الظهر".



وأشارت إلى أن هذا القرار جاء "بناء على القرار الصادر عن معالي وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ بتاريخ اليوم السبت 7 آذار الجاري، والمتعلق بتمديد التدبير الموقت القاضي بقرار تعليق الجلسات لأسبوع إضافي، أي لغاية 13 آذار ضمنا، في كل المحاكم والدوائر القضائية، وعطفا على قرارات رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ والرؤساء الأول لدى محاكم الإستئناف، وعلى البيان الصادر عن نقابتي بيروت والشمال، ونظرا للظروف التي يمر بها لبنان والمتعلقة بفيروس ​الكورونا​، وحفاظا على سلامة الجميع".

