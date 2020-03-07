LBC: المفاوضات مع الدائنين بدأت منذ ما قبل اتخاذ القرار بشأن اليوروبوند

افادت معلومات لقناة الـ"LBCI" بأن "المفاوضات مع الدائنين بدأت منذ ما قبل اتخاذ القرار بشأن اليوروبوند وعلى هذا الاساس اتُخذ القرار بتعليق دفع استحقاق آذار"، مشيرة الى ان "الشركات الدائنة أبدت ايجابية للتفاوض".

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