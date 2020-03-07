حسن: سيتم التأكد من جهوزية المستشفيات الجامعية لإجراء التحاليل المخبرية للحالات المشتبه اصابتها بكورونا

أعلن ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ أنه بناء على الإجتماعات التنسيقية التي عقدت في ​وزارة الصحة​ يومي الخميس والجمعة الفائتين، بين ​ممثلين​ عن ​المستشفيات​ الحكومية والخاصة ونقابة أصحاب ​المختبرات الطبية​ لتعزيز الجهود المبذولة في احتواء تفشي وباء كورونا المستجد، ستقوم لجنة مشتركة من الإختصاصيين بالكشف على المستشفيات الجامعية والتأكد من جهوزيتها لإجراء التحاليل المخبرية للحالات المشتبه بإصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد".

ولفتت الوزارة الى أنه "من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه الفحوصات وفقًا للبروتوكول الخاص الذي تم التوصل إليه في الاجتماعات المذكورة، لضمان جودة النتائج والحفاظ على صحة وسلامة كلّ من الفريق المواكب والمواطنين"، مشيرة الى ان "هذا الإجراء يهدف إلى استباق إمكان تخطي القدرة الإستيعابية لمختبر ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، في حال تزايد عدد الإصابات بكورونا في هذه المرحلة".