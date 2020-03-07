التقت وزيرة العدل ماري كلود نجم أمس الجمعة بكل من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم للاستماع إليهما حول القرارات المتناقضة الصادرة عنهما بشأن المصارف، لما لها من انعكاسات هامة على الصعد القضائية والمالية والاقتصادية، ومن ارتباط بالدولة والمواطنين. وأشارت نجم الى أهمية ممارسة السلطة القضائية دورها بشكل يعزز ثقة المواطنين ب​القضاء​.

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كانت هذه تفاصيل خبر نجم بعد اجتماعها بالقاضيين إبراهيم وعويدات: لسلطة قضائية تعزز ثقة المواطنين بالقضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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