الجديد: دياب يلقي كلمته من السراي لأنها موجهة الى اللبنانيين وليست مقررات مجلس الوزراء

أفادت قناة "الجديد" بأن رئيس الحكومة حسان دياب سيلقي كلمته من السراي الحكومي لأنها كلمة موجهة الى اللبنانيين وليست مقررات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الكلمة لا تقتصر على استحقاق اليوروبوند انما عناوين الإجراءات الموازية، والتي أخذت بالاعتبار كل الابعاد القانونية والمالية وواقع البلد الحالي.
من جانبها، أفادت مصادر السراي الحكومي، عبر قناة "المنار"، بأن الموقف تبلور بشكل نهائي في جلسة مجلس الوزراء، وكانت قد أعدت مسودة نقحت بعد الإتفاق على الصيغة النهائية.
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