دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية «كورونا» يصيب رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم في إيطاليا

أصيب «نيكولا زينجاريتي»، رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم في إيطاليا، اليوم السبت، بفيروس كورونا الجديد، مما يجعله أول شخصية سياسية رئيسية في أوروبا، يتم تشخيص إصابتها (بكوفيد-19).

وفي مقطع فيديو، تم نشره على موقع فيسبوك اليوم السبت، قال «زينجاريتي»: «لقد وصل.. لديّ فيروس كورونا أيضًا».

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، جدد دعوته للشعب بعدم الذعر، مضيفًا أنه يشعر أنه بصحة جيدة وسيتم وضعه في عزل منزلي وليس المستشفى.

يذكر أن عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا ارتفع إلى 197، إثر تسجيل 49 حالة جديدة أمس الجمعة.

وقال «أنجيلو بوريلي» رئيس الوكالة الإيطالية للحماية المدنية، إن إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا الجديد، بمقدار 778 حالة، الجمعة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 4636 حالة، مشيرًا أن الفئة العمرية للمتوفين تتراوح بين 62-95 عامًا.

وتابع أن عدد المتعافين ارتفع من 414 إلى 523 شخصًا.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي بدأ ظهوره في مدينة ووهان الصينية إلى 101321 حالة إصابة في مختلف دول العام حتى 6 مارس الجاري.

وأظهرت بيانات جمعتها اللجنة الوطنية للصحة بالصين، ووكالة (بلومبرج) الأمريكية للأنباء، أن الفيروس انتشر إلى 93 دولة في العالم، وأسفر عن وفاة 3457 شخصًا.

وبلغت حصيلة الإصابات خارج الصين 20670 حالة إصابة، في حين بلغت حالات الوفاة خارج الصين 387.

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وقد أعلنت الصين، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الوفيات؛ جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 3070 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت السلطات الصحية الصينية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 80651 حالة، بعد إضافة 99 إصابة جديدة، مشيرة إلى شفاء 55404 حالات، بعد تلقي العلاج وخروجها من المستشفيات.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم في 97 دولة، توفي منهم قرابة 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب بالعالم.

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