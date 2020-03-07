دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بابا الفاتيكان يعدل جدول أعماله لتجنب الزحام بسبب فيروس كورونا

مدينة الفاتيكان (رويترز) - ألغى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ارتباطاته العامة الرئيسية لتجنب الحشود التي تتجمع لرؤيته وسيلقي عظته عبر الإنترنت من داخل الفاتيكان بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وقال الفاتيكان إن البابا فرنسيس لن يلقي العظة على الحشود من شرفة تطل على ساحة القديس بطرس ولن يعقد لقاءه العام هناك يوم الأربعاء.

وسيعقد الحدثان دون مشاركة من عامة الشعب من داخل الفاتيكان.

وألغى البابا (83 عاما) رحلة اعتكاف سنوية لأول مرة منذ توليه منصبه لكن الفاتيكان قال إنه يعاني فقط من نزلة برد "دون أعراض لها صلة بأي أمراض أخرى".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)