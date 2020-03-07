التحاليل الطبية وتشخيص الأمراض".. في ورشة عمل داخل جامعة الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تنظم كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، ورشة عمل التحاليل الطبية الأولى تحت عنوان "استخدام التحاليل الطبية في تشخيص الأمراض" داخل مقر الكلية يوم 15 مارس الجاري.

وأكد الدكتور سطوحي أحمد سطوحي، عميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، اليوم السبت، في بيان صحفي، أن ورشة العمل الخاصة بالتحاليل الطبية تأتى في إطار التنسيق المشترك بين جامعة الوادي الجديد برئاسة الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، ووكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد والدكتور أحمد محروس.

أضاف سطوحي، أنه الورشة تتضمن إجراء تحاليل مجانية لأمراض السكر والدهون ووظائف الكبد والكلي لـ50 من موظفي كليات الطب البيطري والزراعة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة مروة الزفتاوي، رئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطري جامعة الوادي الجديد، أن إجراء التحاليل يسكون في مبنى الكلية بالكيلو 10، اعتبارًا من التاسعة صباح يوم الأحد الموافق 15-3-2020، وعلى الراغبين في إجراء تحليل السكر الصيام عدد 8 ساعات وتحليل الدهون الصيام من 10 إلى 12 ساعة، وتدوين أسماؤهم لدى أمين كلية الطب البيطري جامعة الوادي الجديد.