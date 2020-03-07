بالصور.. إعدام طن أغذية وسوائل مجهولة المصدر في مدينتي دهب وطور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

ضبطت إدارة مراقبة الأغذية، بمديرية الصحة في محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، طن أغذية وسوائل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، خلال حملة تفتيشية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينتي طور سيناء ودهب.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملة أسفرت عن ضبط وإعدام طن أغذية وسوائل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، موضحًا أن الحملة قامت بالمرور على 35 منشأة غذائية مختلفة في مدينتي دهب وطور سيناء.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه جرى تشميع المنشآت التجارية المخالفة بالشمع الأحمر، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا.