سامح عاشور: تنقية جداول "المحامين" مستمرة ولا تراجع عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن تنقية جداول المحامين من غير المشتغلين مستمرة ولا تراجع عنها، مضيفًا أنها الضمان لزيادة العلاج والمعاش خلال الفترة المقبلة.

وأشار عاشور، خلال لقاءه المفتوح مع محامي البحيرة، اليوم السبت، والمنعقد بمجمع مؤتمرات دمنهور، إلى أن النقابة تراجع كافة أوراق تجديد الاشتراك الخاصة بسنوات السابقة لضبط من نجح في التسرب إلى جداول المحامين، مضيفًا: "لن نترك غير مشتغل انضم للنقابة بأوراق مزورة وأحيلت حالات بالفعل للنيابة العامة".

وشدد "عاشور"، على أن النقابة في مفترق طرق، فإما أن يحافظ المحامين على تنقية الجداول ومواردهم، وإما أن يضيع ما تحقق من إنجازات، معربًا عن ثقته في أن المحامين سيحافظون على نقابتهم.

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وأوضح نقيب المحامين، أن تنقية الجداول أدت لمضاعفة الإنفاق على العلاج الذي بلغ في عام 2019 مبلغ 310 مليون جنيه بعدما كان 150 مليون في عام 2018، وفي البحيرة أنفق على العلاج 12 مليون جنيه في عام 2019 بعدما بلغ الإنفاق 7 ملايين جنيه في عام 2018.

وتابع: "المعاش حقق قفزات كبيرة فوصل الحد الأقصى له إلى 3000 جنيه ليكون المعاش الأعلى بين النقابات المهنية، إضافة لزيادة دورية 5%، واحتفاظ أخر مستحق للمعاش من ورثة المحامي بكامل قيمة المعاش عند إقراره"، واعدًا بزيادة جديدة للمعاش والعلاج مع نهاية العام المالي الحالي على أن تتحدد قيمتها وفقًا للحسابات الإكتوارية.

وعن ضوابط صرف المعاش، أفاد نقيب المحامين، بأنها وفقًا للقانون، كما أن النقابة سهلت على المحامين بقبول صور الدعاوى، والمحاسبة الضريبية، وأجندة المكتب المنتظمة، والتوكيلات التي نص عليها القانون، مضيفًا: "أنا مع أي إجراء يسهل إجراءات الحصول على المعاش بشرط أن يثبت الاشتغال بالمحاماة، ولمنع حالات المتاجرة من البعض سيصرف لأهل المحامي المتوفي مبلغ لا يقل عن 10 آلاف جنيه تحت حساب المعاش المستحق حتى يكملون الإجراءات القانونية اللازمة لصرف المعاش".