نشرة الحوادث المسائية.. سجن متهم بالتحرش 3 سنوات وموقف إنساني للنجدة مع مُسنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

إنفوجرافيك| الداخلية x أسبوع: ضبط 1077قطعة سلاح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

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22 يونيو.. الحكم في إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية "خلية حلوان الإرهابية"

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، حجز إعادة محاكمة 5 من عناصر خلية حلوان الإرهابية بتهم الانضمام إلى خلية إرهابية وحيازة شماريخ وتظاهر بدون ترخيص، لجلسة 22 يونيو المقبل، للحكم.

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الدستورية تبطل مسؤولية ملاك المخابز "التموينية" عن الجرائم المرتكبة من مديريها

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، في الدعوى رقم 96 لسنة 27 قضائية "دستورية" بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.

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الدستورية تؤيد المساواة بين "المجندين جميعا" في الحصول على العلاوات خلال الخدمة العسكرية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 14 لسنة 34 قضائية "دستورية"، التي تطعن على نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009.

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إحالة مسئول في "الآثار" للمحاكمة في قضية تزوير

أحالت النيابة العامة مسئول في وزارة الآثار، للمحاكمة، لاتهامه بتزوير إمضاءات زاهي حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، ومصطفى أمين وزيري المشرف على المتحف القومي للحضارة المصرية والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

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المشدد 3 سنوات لمتهم بالتحرش بطالبة جامعية في حدائق القبة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "م. ر" لاتهامه بالتحرش بابنة محام بحدائق القبة.

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الداخلية: ضبط 43 قطعة سلاح و158 قضية مخدرات في المحافظات

شنت وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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"نجدة القاهرة" تساعد مُسنة في صرف معاشها وإعادتها لمسكنها

استجابت نجدة القاهرة، لبلاغ سيدة مسنة لمساعدتها في صرف المعاش، وإعادتها مرة أخرى إلى منزلها، وتم نقلها بسيارة خاصة للشرطة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بها.

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ضبط 800 كيلو بانجو و34 كيلو حشيش

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، والأمن المركزي، ومديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، بحملة أمنية مكبرة استهدفت عدد من العناصر إجرامية شديدة الخطورة بدائرتي مركزي شرطة (أبوصوير– الإسماعيلية) تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وعلانية ترويجها على عملائهم بنطاق واسع بمحافظة الإسماعيلية.

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