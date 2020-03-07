اندلعت مساء اليوم، السبت، اشتباكات عنيفة بين الشرطة اليونانية والمهاجرين على الحدود مع تركيا. وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن مجموعة من المهاجرين حاولت تحطيم السياج الفاصل المقام على الحدود بين تركيا واليونان، في سعيهم للعبور إلى الأراضي اليونانية، فيما قام آخرون برشق عناصر الأمن اليوناني بالحجارة. من المهاجرين حاولت تحطيم السياج الفاصل المقام على الحدود بين تركيا واليونان، في سعيهم للعبور إلى الأراضي اليونانية، فيما قام آخرون برشق عناصر الأمن اليوناني بالحجارة. وذكرت الوكالة أن الشرطة اليونانية ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المهاجرين.

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