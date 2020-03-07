مصرع 30 شخصا وإصابة آخرين في حادث سير على طريق حمص دمشق

أعلنت شرطة دمشق عن مقتل 30 شخصا على الأقل جراء حادث سير كبير وقع اليوم السبت على طريق حمص دمشق. Advertisements وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بمصرع 30 شخصا وإصابة آخرين في حادث سير وقع نتيجة اصطدام صهريج مع باصي نقل ركاب وعدة سيارات على طريق حمص دمشق في منطقة جسر بغداد. في حادث سير وقع نتيجة اصطدام صهريج مع باصي نقل ركاب وعدة سيارات على طريق حمص دمشق في منطقة جسر بغداد. ويأتي هذا الإعلان بعد أن تحدث ناشطون سوريون عن حادث كبير على حاجز عدرا مدخل دمشق ناتج عن فقدان السيطرة على صهريج، ما أدى لوقوع إصابات عديدة بين المدنيين وعطب عدد من السيارات والحافلات، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من المكان.

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