رئيسة إستونيا تنتظر نتيجة فحص الإصابة بفيروس كورونا

امتنعت رئيسة إستونيا كيرستي كاليولايد عن المشاركة بفعالية احتفالية لكونغريس البلاد ، بسبب انتظارها نتائج تحليل أجرته بخصوص إصابتها من عدمها بفيروس كورونا بعد عودتها من واشنطن.
وقال مستشار الرئيسة :" كان من المفترض مشاركتهافي فعالية مخصصة للذكرى الـ30 لكونغرس البلاد ولكنها آثرت عدم المشاركة لأن نتيجة تحليل الكورونا لم تصدر بعد".
ووفقا لمستشار الرئاسة ، في بداية الأسبوع ، شاركتكاليولايد في كونغرس اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للعلاقات العامة في واشنطن. وقال منظمو الحدث يوم الجمعة إنه تم العثور على فيروس كورونا لدى اثنين من المشاركين في المؤتمر.
جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى كاليولايد ، حضر المؤتمر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.
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