831 إجمالي المشتبه في إصابتهم بالكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن إجمالي الأشخاص في مراكز الحجر الصحي حتى اليوم السبت 7 مارس الجاري بلغ في فندق شاطئ الكوت به 146 حالة ومنتزه الخيران به 580 حالة ومنتزه الجون 105 حالات. 146 حالة ومنتزه الخيران به 580 حالة ومنتزه الجون 105 حالات. أصبح المجموع الكلي للحالات المشتبه بها 831 حالة يتم التعامل معهم بأقصى درجات الحيطة والحذر وتوفير كلفة الإمكانات الطبية والمعيشية ونقل من يظهر عليه أعراض الفيروس إلى مستشفى جابر للتعامل معه وفق إجراءات منظمة الصحة العالمية.

831 حالة يتم التعامل معهم بأقصى درجات الحيطة والحذر وتوفير كلفة الإمكانات الطبية والمعيشية ونقل من يظهر عليه أعراض الفيروس إلى مستشفى جابر للتعامل معه وفق إجراءات منظمة الصحة العالمية.

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