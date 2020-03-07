جواد ظريف: العقوبات الأمريكية تستهدف استنزاف مواردنا اللازمة لمكافحة كورونا

أكد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، شدد العقوبات "غير القانونية" على إيران؛ بهدف "استنزاف موارد طهران اللازمة لمكافحة كورونا المستجد"، ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن ظريف قوله، فى تغريدة على صفحته الرسمية في"تويتر"، اليوم السبت: "يعمل ترامب على تشديد العقوبات الأمريكية غير القانونية بشكل ضار بهدف استنزاف موارد إيران اللازمة فى مكافحة كوفيد 19 بينما يموت مواطنونا بسبب ذلك".

وأضاف الوزير، "لم يعد بوسع العالم أن يكون صامتًا بعد الآن فى الوقت الذى

يتناغم فيه الإرهاب الاقتصادى الأمريكى مع الإرهاب الطبى".فى غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 145 حالة وارتفاع عدد الإصابات إلى 5823 شخصاً.وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، فى مؤتمر صحفى اليوم: "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 5823 وعدد الوفيات إلى 145 وعدد المتعافين إلى 1669"، وذلك بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأوضح جهانبور، أنه تم "تسجيل 1576 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا فى إيران، قد ارتفعت لـ 145 شخصا، بينما بلغت الإصابات 5823 شخصا بحسب وزارة الصحة الإيرانية.

و من جهتها، ألغت إيران صلوات الجماعة فى جميع مساجدها حتى إشعار آخر، وبحسب بيان هيئة شئون المساجد فى البلاد فإنه نظرا لسرعة تفشى فيروس كورونا المستجد فى البلاد فسيتم إلغاء صلوات الجماعة، وفقا لوكالة أنباء فارس.

وأغلقت إيران مساجدها أمس، الجمعة، فى جميع المحافظات للأسبوع الثانى على التوالى، وتم إلغاء صلاة الجمعة، وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا خشية انتشار الفيروس بين تجمعات المصلين.