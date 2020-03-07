رئيس مجلس السيادة السوداني يتعهد بحماية الفترة الانتقالية

تعهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان اليوم، السبت، بحماية الفترة الانتقالية والمحافظة عليها حتي تعبر بلاده إلي المستقبل والحرية والعدالة والسلام.

وقال البرهان، في كلمة خلال احتفال قوات 'الدعم السريع' بتخريج الدفعة الثامنة باستاد الكلية الحربية في الخرطوم اليوم، بحضور دكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس

الوزراء، إن قوات الدعم السريع ستظل سندا وعضدا للقوات المسلحة ودعَما للصف الوطني وسندا لبناء السودان والسلام ولحماية وحراسة البلاد.

وحيا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الشعب السوداني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخري والدعم السريع، قائلًا: 'سنسعي لصياغة هذه القوات وفق خطة

المرحلة الحالية والمستقبلية بما يتوافق مع المهام التي أنشئت من أجلها'.

وأكد أهمية إعادة تنظيم القوات بما يتوافق مع الدستور ومع متطلبات ومهام هذه القوات، لافتا إلي أن السودان علي أعتاب المرحلة الانتقالية وبعدها ستكون القوات بالطريقة التي تلبي شعارات الوطن.

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني، علي أن قوات الدعم السريع شريكة في حماية الثورة السودانية، متعهدا بحماية الشعب السوداني وخياراته وقيادته إلي مستقبله الذي خرج من أجله.