الصين: ربع عدد الإصابات الجديدة بكورونا مصدرها من خارج البلاد‎

كشفت بيانات رسمية أن نحو ربع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وكافة المصابين خارج ووهان، بورة تفشي المرض، تعرضت للعدوى خارج البلاد.

ومعظم هذه الحالات، التي تشمل عدوى تعرض لها مواطنون صينيون في الخارج، كانت في إقليم قانسو في شمال غرب البلاد وكانوا ضمن ركاب خضعوا للحجر الصحي بعد وصولهم إلى لانتشو عاصمة الإقليم على متن رحلات قادمة من إيران، بين الثاني والخامس من مارس/ آذار.

وإلى جانب المخاطر المتنامية بسبب حالات العدوى القادمة من الخارج، تواجه جهود مكافحة الفيروس في الصين تحديا يتعلق بمحاولة إعادة العمال إلى أماكن عملهم بحلول مطلع أبريل نيسان.

وحتى الآن عاد 78 مليونا من العمال أو نحو 60 % من العدد الكلي من عطلة السنة القمرية الجديدة.

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وقالت لجنة الصحة الوطنية: إن بر الصين الرئيسي أعلن اكتشاف 99 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس أمس الجمعة، مقارنة مع 143 حالة في اليوم السابق، وهو أدنى عدد منذ 20 يناير /كانون الثاني عندما بدأت اللجنة تنشر البيانات على مستوى البلاد.

وخارج إقليم هوبي بوسط الصين، اكتشفت 25 حالة إصابة جديدة في السادس من مارس آذار جاءت 24 منها من خارج الصين.

وذكر إخطار نشرته لجنة الصحة في بكين على حسابها الرسمي بموقع ويبو، اليوم السبت، أن العاصمة الصينية سجلت أربع حالات إصابة بالفيروس أمس الجمعة، منها ثلاث قادمة من إيطاليا.