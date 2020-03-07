فلسطين.. ارتفاع عدد مصابي “كورونا” إلى 19 شخصا في بيت لحم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 19 شخصًا، عقب اكتشاف ثلاث حالات جديدة في مدينة بيت لحم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن ”وزارة الصحة أفادت بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في بيت لحم إلى 19 إصابة، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة مساء اليوم في المدينة“.
وأشار إلى أن المصابين ”من الذين خالطوا المصابين في فندق (إنجل) في بيت جالا، وجرى وضعهم في المركز الوطني للحجر الصحي“.
وقالت الوزارة إنها أجرت فحوصات لـ500 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية، وكانت جميعها سلبية، باستثناء الحالات التي رصدت في مدينة بيت لحم بالضفة المحتلة.
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