كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الحكومة اللبنانية تعلق دفع الديون المستحقة في مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، مساء اليوم السبت، أنه قرر "تعليق دفع ديون لبنان المستحقة في يوم التاسع من شهر مارس الجاري"، موضحاً أن "الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده".

وقال دياب: إن "مجموع الدين العام تخطى 90 مليار دولار مما يشكل أكثر من 170 في المئة من الناتج المحلي"، مضيفاً "لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده، والاقتصاد أصبح قائمًا على فلسفة الاستدانة".

وتابع: أننا "ندفع ثمن الأخطاء السابقة وبلدنا بات اليوم على مشارف أن يصبح الأكثر مديونية في العالم"، لافتاً إلى أنه "بحسب تقديرات البنك الدولي فإن 40% من اللبنانيين قد يجدون أنفسهم قريبًا تحت خط الفقر".

كما ذكر أن "الدولة ستخفض الإنفاق بما في ذلك من خلال إصلاحات في قطاع الطاقة"، مضيفاً أن "الحكومة ستقدم خطة لتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين، وسنعمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي خاصة ودائع صغار المودعين".