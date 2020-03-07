كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "كورونا".. مجلس الأمة الكويتي يعلق جلساته لمدة أسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس الأمة الكويتي، مساء اليوم السبت، أنه قرر تعليق جلساته العادية لمدة تصل إلى أسبوعين واقتراح تمديد دور انعقاد المجلس على خلفية تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "تغليبا للمصلحة العامة، ونظرًا للظروف والمستجدات الطارئة، والتزامًا بتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بدولة الكويت، قرر مكتب المجلس تأجيل جلسة المجلس العادية المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين الموافق 10 و11 من مارس الجاري، لمدة أسبوعين لتكون في يومي 24 و25 من مارس الجاري".

​وأضاف الغانم: أن مكتب المجلس قرر أن يعرض على المجلس "تمديد مدة دور الانعقاد الحالي، بحيث لا يقل عدد الجلسات عن العدد المقرر السابق وفق الجدول الموزع".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 61 حالة.