كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 19 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم بفلطسين إلى 19 حالة، حسب ما ذكر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 19 مصابا، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، مساء اليوم، بمدينة بيت لحم، ممن خالطوا المصابين في فندق إنجل في بيت جالا، وتم وضعهم بالمركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، عن إصابة 9 مواطنين بفيروس "كورونا" في بيت لحم.

وأجرت وزارة الصحة فحوصات لـ500 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية حتى اللحظة، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي بفندق الأنجل بمدينة بيت لحم بلغ 32 شخصا، وفي فندق البردايس 15 شخصا.