كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يقيم صلاة الأحد عبر البث المباشر بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، أن البابا فرانسيس قرر إقامة صلاة الأحد عن طريق البث المباشر على الإنترنت، وذلك على خلفية المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا الجديد.

هذا ولن يقيم الحبر الأعظم، البالغ من العمر 83 عاما، صلاة التبشير الملائكي الأحد من خلال إطلالته المعتادة من النافذة المطلة على ساحة القديس بطرس، حسبما نقل بيان صادر عن الفاتيكان.

وأفاد الفاتيكان، بأن البابا فرانسيس الذي يقضي معظم وقته حاليا في مضافة القديسة مارثا الواقعة في قسم منفصل من الفاتيكان، سوف يسجل الصلاة في مكتبة القصر الرسولي المطلة على الساحة.

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كما يشار إلى أن الفاتيكان، كان قد وعد بمراجعة برنامج البابا لمنع انتشار فيروس كورونا؛ حيث أوقف نشاطاته لأكثر من أسبوع إثر معاناته من نزلة برد في وقت سابق.

وتعرض البابا لنوبتي سعال، خلال صلاة يوم الأحد الماضي، وأعلن أنه لن يشارك في خلوة روحية سنوية جنوبي روما لحاجته للتعافي، وفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وفي بيان الثلاثاء الماضي، ردًا على تقارير صحفية إيطالية زعمت إصابة البابا بفيروس كورونا، قال الفاتيكان: إن "البابا يعاني من نزلة برد وبدون أي أعراض تتعلق بأمراض أخرى".

يشار إلى أنه تم تسجيل إصابة واحد بفيروس كورونا المستجد في الفاتيكان، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.