كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين.. شانجهاي تشدد عمليات تفتيش المطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زادت مدينة شانجهاي الصينية من عمليات الفحص في المطارات، اليوم السبت، مع ظهور عدوى فيروس كورونا المستوردة من دول مثل إيطاليا وإيران كأكبر مصدر للحالات الجديدة في الصين خارج هوبى، المقاطعة التي نشأ فيها الفيروس.

وقالت شانجهاي، التي ظهرت فيها ثلاث حالات جديدة نشأت من الخارج يوم الجمعة، إنها ستكثف إجراءات الرقابة على الحدود، التي أصبحت "ساحة المعركة الرئيسية"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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في مؤتمر صحفي، قال مسؤولو جمارك شانجهاي، إنهم سيتحققون من جميع الركاب القادمين من البلدان المتضررة بشدة بحثًا عن الفيروس، من بين إجراءات المطار الأخرى.

تتطلب شانجهاي بالفعل من المسافرين من هذه الدول، بصرف النظر عن الجنسية، أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا. سيتم الآن اصطحابهم إلى المنزل في المركبات التي توفرها الحكومة.