كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي عراقي: المتظاهرون واجهوا القتل والاعتقال ولن يتراجعوا خوفًا من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الصحفي العراقي عمر الجنابي: إن "التظاهرات الشعبية العراقية مستمرة وقد دخلت قبل أيام شهرها الخامس"، لافتاً إلى أن هناك حراكات طلابية ونسائية جديدة انبثقت لدعم التظاهرات الشعبية.

وذكر "الجنابي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن "الإضراب الطلابي كان مستمرًا إلى أن عركل فيروس كورونا عدة محافظات"، مركدًا على أن المحافظات الجنوبية والوسطي مازالت مستمرة في التظاهرات رغم محاولة التيار الصدري لخفض حدتها والسيطرة علة بعض الساحات من هلال اقتحامها وقتل المتظاهرين، لكن زخم التظاهرات كان أكبر والتدخل الإعلامي حال دون سيطرتهم ااكاملة على الساحات على الرغم من قتل وإصابة بعض المتظاهرين.

كما لفت إلى أن عمليات القتل والاعتقال والترهيب مستمرة من قبل قوات الأمن، مؤكدًا أن الحراكات الشعبية ستظل مستمرة ولن تتأثر لفيروس كورونا.

وأوضح الصحفي العراقي أن المتظاهرين وتجهوا القتل والدمار والاعتقال والترهيب والتعذيب وبالتالي لايمكن تراجعهم بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكنهم اتخذوا احتياطاتهم وبالتعقيم، وهناك فرق طبية تعقم مناطق التظاهرات وفحص دوري للمتظاهرين.