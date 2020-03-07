كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقف النشاطات الصحفية غير الميدانية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدعو المرصد العراقي للحريات الصحفية، العاملين في وسائل الإعلام المختلفة إلى توخي الحذر أثناء التغطيات الصحفية تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا، وإتباع إجراءات السلامة حفاظا على وضعهم الصحي، ودورهم في بنية المجتمع الأساسية، خاصة مع التحذيرات المتزايدة من إمكانية إنتشار الفيروس القاتل في البلاد.

ومن جهتها، أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين وقف عملها لمدة أسبوع إعتبار من غد الأحد، وبحسب النقابة فإنه، و‏نتيجة للظروف الصحية في عموم ‎العراق بسبب إنتشار فيروس ‎كورونا، وحفاظاً على سلامة الصحفيين العراقيين وعوائلهم قررت نقابة الصحفيين إيقاف أعمالها إعتباراً من يوم غد الأحد 8/3/2020 ولمدة أسبوع، وتمنت لجميع العراقيين الصحة والسلامة.