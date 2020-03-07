كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الروسية: التلفزيون التركي خاطئ حول اعتراف "لافروف" لـ"أردوغان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بأن قناة تلفزيونية ناطقة باللغة التركية أشادت بامتنان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان كتعبير عن المودة.

وقالت وزارة الخارجية على موقع "تويتر": "لاحظنا أن وسيلة الإعلام YolTV الناطقة التركية فهمت بشكل خاطئ كلمات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. في الفيديو، يمكن للمرء أن يسمع بوضوح أن الوزير يقول: أنا أحب ربطة عنقك"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وذكرت قناة YOL التلفزيونية الألمانية يوم الجمعة، أن "لافروف" قال للرئيس التركي: "أحبك يا طيب" وهم يتصافحون بعد اجتماع "أردوغان" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس.