كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الهولندية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الهولندية، مساء اليوم السبت، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي عدد المصابين 188 حالة، وتركزت نسبة الإصابات الجديدة في إقليم نورد برابانت جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الصحة الهولندية، في وقت سابق من اليوم عبر موقعها الإلكتروني، "تم الإبلاغ عن 60 مريضًا جديدًا بفيروس كورونا، يوم أمس الجمعة، وقد تم إبلاغ المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمرضى الذين تم اختبارهم بشكل إيجابي بفيروس كورونا إلى 188، توفي منهم مريض واحد بالأمس".

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وتابعت الصحة: "قد تم الإبلاغ عن معظم الحالات المرضية الجديدة في إقليم نورد برابانت، والواقع في مقاطعة في جنوب هولندا إذ تم تسجيل 26 حالة".

وأضافت: "من بين 188 مريضًا، كان هناك 112 مريضا قدموا من الخارج، و103 من هؤلاء المرضى كانوا في الشمال الإيطالي، بينما أصيب 47 شخصا من خلال الاحتكاك بالمرضى، و29 شخصا ما زال يجري التحقيق في كيفية إصابتهم بالعدوى".

يذكر أن وزارة الصحة الهولندية، بدأت التحقيق في كيفية انتشار الفيروس في إقليم نورد برابانت. ومن المتوقع الحصول على معلومات أكثر حول العدوى خلال أسبوع.