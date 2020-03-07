أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 7/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || 102 ألف مصاب بـ94 دولة حصيلة جديدة لفيروس كورونا
أفادت وكالة فرانس برس، نقلًا عن مصادر رسمية، بارتفاع عدد الإصبابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 101988 بينهم 3491 حالة وفاة في 94 دولة ومنطقة.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع عدد القتلى في صفوف "المرتزقة السوريين" بليبيا إلى 117
أعلن المرصد السوري، اليوم السبت، عن سقوط قتلى من المرتزقة السوريين في ليبيا، جراء الاشتباكات الدائرة على محور صلاح الدين جنوب طرابلس ومحور الرملة قرب المطار ومحور مشرع الهضبة.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || ارتفاع حصيلة المسؤولين المصابين بفيروس كورونا في إيران
ارتفعت حصيلة المسؤولين الإيرانيين المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى واحد وعشرين توفي منهم سبعة، آخرهم النائبة البرلمانية عن مدينة طهران فاطمة رهبر.