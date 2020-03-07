عنصري إيطالي يستسائل: لماذا لا يصيب فيروس كورونا الجزائريين والمغاربة؟ -فيديو

أحيا انتشار فيروس كورونا المستجد، على المستوى العالمي، سلوكات عنصرية لدى فئات من المجتمع بعدد من البلدان، يكون ضحاياها مواطنون صينيون وآسيويون تارة، ومهاجرون تارة أخرى، كما هو الشأن بالنسبة للجالية المغاربية في إيطاليا.

مستخدموا مواقع التواصل الإجتماعي في إيطاليا، تداولو خلال الساعات الماضية، فيديو لمداخلة عنصرية شهدها أحد البرامج التلفزية التفاعلية في إيطاليا، أثارت استياءا واسعا في صفوف الجاليات المغاربية.

المتدخل المنتمي إلى مدينة أليساندريا، عبر في حديثه إلى مقدمة البرنامج عن خطاب مسيئ للمهاجرين، متسائلا “لماذا المغاربة والجزائريون لا يمرضون بفيروس كورونا المستجد”. لكن المقدمة واجهته برفض خطابه العنصري، قبل أن تقطع الإتصال عليه.

وكانت إيطاليا قد شهدت خلال الأسابيع الماضية تفشيا كبيرا لحالات الإصابة بفيروس كورونا، والتي تجاوز عدد قتلاها في البلاد مائة شخص.