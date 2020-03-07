“التشامبيونزليغ”.. الرجاء “يعود” بالتأھل إلی المربع الذهبي من قلب لوبومباشي

وليد لباب_صحافي متدرب

نجح فريق الرجاء البيضاوي في العودة بتأهل تاريخي من قلب لوبومباتشي في مقابلة حل فيها ضيفا على مازيمبي الكونغولي، رغم تفوق أصحاب الأرض بهدف دون مقابل، ليبلغ ممثل کرة القدم الوطنية في أمجد الکٶوس القارية دور النصف بمجموع مقابلتي الذهاب والإياب.

وبالعودة إلی تفاصيل المقابلة، فقد دخل مازيمبي لأجواء المواجهة دون مقدمات، و استحوذ على الكرة طوال الشوط الأول دون أن يتمكن من التسجيل لتنتهي 45دقيقة كما بدأت.

في الشوط الثاني تمكن مازيمبي من افتتاح باب التسجيل عن طريق، إسحاق تشيبانغو، وضيع ضربة جزاء، والتي كانت نقطة تحول المقابلة، بإظهار الرجاء لصلابة دفاعية ملحوظة.

بتأهل أبناء السلامي من قلب الکونغو سيلاقون الزمالك في موقعة النصف، التي يراهن عليها “النسور” لمواصلة الحلم القاري.