صلاح يساهم بفوز ليفربول على بورنموث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى ليفربول عقبة ضيفه بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا ليفربول كل من اللاعبين محمد صلاح وساديو ماني، وفي المقابل سجل هدف بورنموث اللاعب كاليوم ويلسون.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 82 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بورنموث عند 27 نقطة وهو يحتل المركز الثامن عشر.

مجريات المباراة:

ضغط ليفربول منذ البداية، من أجل تسجيل هدف التقدم، لكنه تلقى صفعة مؤلمة في الدقيقة التاسعة، عندما تقدم بورنموث عبر ويلسون، الذي تابع من مسافة قريبة تمريرة ليرما أمام المرمى.

وجاء الهدف وسط اعتراضات من ليفربول، بدعوى وجود دفعة من ويلسون في ظهر جو غوميز.

وكاد بورنموث أن يسجل الهدف الثاني، في الدقيقة الـ15، عندما ارتقى أكي برأسه لعرضية، بيد أن الحارس الإسباني أدريان تصدى للكرة، التي ارتدت بعد ذلك من العارضة.

وجاء رد ليفربول في الدقيقة الـ17، عندما مرر تشامبرلين كرة عميقة إلى فيرمينو، الذي تصدى الحارس أرون رامسدايل لمحاولته.

واضطر ستيف كوك للخروج من الملعب للإصابة، فدخل مكانه جاك سيمبسون.

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وارتكب سيمبسون خطأ في التعامل مع الكرة، لتصل إلى ماني الذي مررها بدوره إلى صلاح، فسيطر الأخير عليها قبل أن يسددها أرضية زاحفة، في الزاوية اليسرى السفلى لمرمى بورنموث، بالدقيقة 35.

وبالكاد التقط بورنموث أنفاسه بعد الهدف، ليتلقى هدفا ثانيا في الدقيقة 33، عندما استغل فان دايك كرة مقطوعة في وسط الملعب، ليمررها بينية انفرد من خلالها ماني بالحارس، قبل أن يضعها على يساره.

ومر ربع الساعة الأول من الشوط الثاني هادئا، قبل أن تصل الكرة إلى فرايزر الذي رفعها من فوق حارس ليفربول، لكن ميلنر أبعدها ببسالة قبل أن تجتاز خط المرمى، في الدقيقة 62.

وفشل ماني في الوصول إلى تمريرة فيرمينو السريعة أمام المرمى، في الدقيقة 73.

وبعدها بدقيقة، رد التقاء القائم والعارضة تسديدة في منتهى الدقة، من خارج منطقة الجزاء لساديو ماني.

وواصل ليفربول ضغطه، وأبعد حارس بورنموث بمبدأ السلامة والأمانة، تسديدة زاحفة من صلاح في الدقيقة 77.

وبعدها بدقيقتين، أبعد الدفاع عرضية ميلنر القصيرة أمام المرمى، قبل أن يدخل آدم لالانا إلى تشكيلة الفريق الأحمر، مكان تشامبرلين.

وأهدر بورنموث فرصة لا تعوض في الدقيقة الأخيرة، عندما كسر أكي مصيدة التسلل، ووضع الكرة على طبق ذهبي أمام ويلسون، الذي تلكأ في وضعها بالشباك الخالية ليبعدها الدفاع، لتنتهي المباراة بفوز الريدز (2-1).