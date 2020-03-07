كورونا: ارتفاع عدد الإصابات في بيت لحم إلى 19

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وزارة الصحة الفلسطينية قبل قليل، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم ارتفع إلى تسع عشرة إصابة بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة مساء اليوم السبت في المدينة، ممن خالطوا المصابين في فندق أنجل في بيت جالا، وتم وضعهم في المركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم.

وقالت الوزارة اليوم السبت، إنه تم إجراء فحوصات لـ500 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس في المحافظات الشمالية والجنوبية، وكان التشخيص نتيجته سلبية "دون إصابة"، باستثناء الحالات المذكورة التي تم رصدها في مدينة بيت لحم.

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، إن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي بفندق "الأنجل" بمدينة بيت لحم بلغ 32 شخصًا، وفي فندق البردايس 15 شخصًا.

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ولفتت الوزارة إلى أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بمدينة أريحا، بلغ 19 حالة، إضافة إلى حالتين في الحجر الخاص بمعبر رفح، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي المنزلي بلغ 350 حالة.

وبينت الوزارة أن الحجر الصحي في الأكاديمية ومعبر رفح يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من دول: الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، ومكاو، وسنغافورة، وتايلاند، وهونغ كونغ، وإيران، وإيطاليا، وسوريا، ولبنان، ومصر، لمدة 14 يوما، بدءًا من آخر يوم أقاموا فيه في تلك الدول.

وذكر جيش الاحتلال أنه نسق خروج مجموعات سياح أجانب من الضفة الغربية إلى مطار بن غورويون بناء على توجهات من قنصليات بلادهم.