شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار فندق للحجر الصحي بالصين.. 70 شخصاً تحت الأنقاض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعرض، اليوم السبت، أحد الفنادق المستخدمة للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا في الصين إلى الانهيار.

ونقلت وكالات ووسائل إعلام صينية نبأ تعرض فندق جنوبي شرق الصين، كان يستخدم للحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا، للانهيار.

ونقلت مصادر مطلعة أنباء عن وجود ما يقارب الـ 70 شخصا تحت الأنقاض.