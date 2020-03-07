شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق صلوات الجماعة في طهران بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قررت هيئة المساجد في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، تعليق إقامة صلوات الجماعة في المساجد حتى إشعار آخر؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المتفشي في البلاد.

وكانت وزارة الصحة في إيران قد أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 21 حالة وفاة و1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بكورونا الجديد في إيران إلى أكثر من 5 آلاف حالة، من بينهم 145 وفاة، بحسب البيانات الرسمية.