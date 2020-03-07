شكرا لقرائتكم خبر عن كمبوديا تسجل ثاني حالة إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الصحة مام بونهينج إن الحالة المصابة هي لرجل كمبودي 38/ عاما/ وهو في الحجر الصحي في المستشفى، وهي أول حالة مؤكدة لمواطن كمبودي ، حسبما ذكر موقع "في أو دي" الإخباري المحلي على تويتر.
وأضاف بونهينج أن المصاب هو بين أربعة أشخاص خالطوا مواطنا يابانيا تأكدت إصابته بالفيروس الأسبوع الجاري بعدما غادر كمبوديا.
وعالميا جرى تسجيل ما يقرب من مئة ألف حالة مصابة بكوفيد19- إلى جانب 3380 حالة وفاة.
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