شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 70 شخصا محاصرون بعد انهيار فندق يستخدم للحجر الصحي للمصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت حكومة مدينة كوانزو الصينية على موقعها الإلكتروني إن نحو 70 شخصا محاصرون تحت أنقاض فندق انهار بالمدينة الواقعة في إقليم فوجيان الجنوبي. وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن الفندق المنهار كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا. وأضافت الحكومة أن المبنى انهار في حوالي الساعة 7:30 مساء وأنه بحلول التاسعة مساء جرى انقاذ 23 شخصا. ولم يُذكر السبب وراء انهيار الفندق.

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