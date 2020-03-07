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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طالبان تكذب معلومات واشنطن حول عدم نية الحركة تنفيذ اتفاق السلام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
الخليج 365
كذبت حركة طالبان الأفغانية معلومات المخابرات الأمريكية التي تشير إلى أن الحركة ليس لديها نية لتحقيق اتفاق السلام مع واشنطن.
وقال سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، اليوم السبت، إن حركة طالبان تدحض معلومات المخابرات الأمريكية التي تشير إلى أن الحركة لا تنوي الالتزام باتفاقية السلام مع واشنطن.
ويوم الجمعة، ذكرت قناة إن بي سي نيوز الأمريكية، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أن الحكومة جمعت "معلومات استخبارية مقنعة" تثبت أن حركة طالبان لم تكن تنوي تنفيذ اتفاق السلام المبرم مع الولايات المتحدة في الدوحة في قطر الأسبوع الماضي.
وقال شاهين "ننفي بشكل قاطع تصريحات المخابرات الأمريكية لشبكة إن بي سي نيوز بأن طالبان لا تنوي الالتزام بالاتفاقية. العملية تسير على ما يرام حتى الآن، ولا يمكن تأكيد مثل هذه التعليقات من المسؤولين الأمريكيين".
وينص اتفاق السلام، من بين أمور أخرى، على انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الأفغانية على مدى الأشهر الأربعة عشر المقبلة مقابل ضمانات بعدم تحول البلاد إلى ملاذ آمن للإرهابيين.
وتتوخى الصفقة أيضًا بدء محادثات بين الأفغان في 10 مارس/ آذار بالنظر إلى إطلاق سراح ما يصل إلى 5000 سجين من طالبان بحلول ذلك الوقت.
ومع ذلك قال الرئيس الأفغاني أشرف غني بعد فترة وجيزة إن كابول لم تلتزم مطلقًا بالإفراج عن هذا العدد الكبير من السجناء كشرط مسبق للمحادثات، بل جزء منهم.
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