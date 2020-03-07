تركيا تنفي وقوع أي إنتهاكات لوقف اطلاق النار في أدلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

نفى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، وقوع أي إنتهاكات لإتفاق وقف إطلاق النار في إدلب بسوريا، والذي تم التوصل إليه في إطار اتفاق مع روسيا، لم يشهد انتهاكات في حين أشارت موسكو إلى بضع وقائع إطلاق نار بالمنطقة .



ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن أكار قوله: "سنظل قوة ردع لمنع أي انتهاك لوقف إطلاق النار. لم يحدث شيء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو بعد محادثات لاحتواء الصراع.

إلى ذلك، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن "هناك ثلاث وقائع شهدت إطلاق نار في إدلب في الأربع والعشرين ساعة الماضية".

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وأضافت أن هناك 7 حالات إطلاق نار أخرى في اللاذقية و 9 حالات في حلب.

وقالت الوزارة أيضاً إن "860 لاجئاً عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وقال أكار أيضاً إن "تركيا ستستخدم حق الدفاع عن النفس إذا حدث أي هجوم يستهدف قواتها أو قواعدها في المنطقة".

ودعا الاتفاق إلى القيام بدوريات مشتركة للقوات التركية والروسية في محيط طريق إم-4 بمنطقة إدلب بدءاً من 15 مارس(آذار).

وقال أكار إن "تركيا بدأت العمل على إرساء قواعد الممر الآمن حول الطريق وإن وفداً عسكرياً روسياً سيزور أنقرة هذا الأسبوع لمناقشة الخطوات التالية"