«كورونا».. السعودية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين.. وارتفاع عدد المصابين في بيت لحم بفلسطين إلى 19 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا قادمتين من إيران والعراق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت أن الإصابتين لمواطنتين إحداهما قادمة من إيران عبر البحرين، والثانية قادمة من النجف بالعراق عن طريق الإمارات، إلا أنهما لم تفصحا عن وجودهما بإيران والعراق عند المنفذ السعودي.

إلى ذلك، لفتت الوزارة إلى أنه وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة فقد تم فور وصولهما للمنفذ نقلهما مباشرة إلى الحجر الصحي، لأخذ عينات للفحص المخبري الذي أثبت الإصابة، فتم نقلهما إلى العزل الصحي.

كما طمأنت الوزارة جميع المواطنين إلى أن الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وأهابت بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فوراً مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

كما ناشدت المواطنين التواصل مع المركز في حال رغب اي شخص بالاستفسار حول الفيروس، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يشار إلى انه مع الحالتين يرتفع عدد الإصابات في المملكة إلى 7، إذ كانت الوزارة أفادت في وقت سابق بتسجيل 5 حالات لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، تبين لاحقاً أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم للمملكة.

كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستحدث في مدينة بيت لحم بفلسطين إلى 19 حالة.

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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين بمرض كوفيد 19- كورونا، إلى 19 مصابا، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، مساء اليوم السبت، في مدينة بيت لحم، ممن خالطوا المصابين في فندق إنجل في بيت جالا، وتم وضعهم في المركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس عن إصابة 9 مواطنين بفيروس "كورونا" في بيت لحم. حسبما نشر موقع "سبوتنيك".

وأجرت وزارة الصحة فحوصات لـ500 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية حتى اللحظة، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي بفندق الأنجل بمدينة بيت لحم بلغ 32 شخصا، وفي فندق البردايس 15 شخصا.