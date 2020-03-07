بعد إعلانها عن وظائف جديدة لـ"المهندسين والمحاسبين والدبلومات".. الأوقاف تكشف موعد استلامهم العمل

بعد إعلان وزارة الأوقاف عن وظائف جديدة بنظام الأجر مقابل العمل، للمهندسين والمؤهلات العليا وحملة الدبلومات بنظام الأجر مقابل العمل، كشفت الوزارة عن موعد تسلم المتسابقين الفائزين عملهم.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن حاجتها للاستعانة بالتخصصات بنظام الأجر مقابل العمل، لعدد من الوظائف، أبرزها الوظائف التخصصية الهندسية: 50 مهندسًا (مدني)، و50 مهندسًا (عمارة)، و15 مهندسًا (كهرباء)، و5 مهندسين (ميكانيكا)، و100 مهندسًا (اتصالات)، و100 أخصائي (نظم معلومات)، و200 بكالوريوس (تجارة)، و5 فنيين (كهرباء ) مؤهل فني متوسط، و5 فنيين (ميكانيكا ) مؤهل فني متوسط، و50 سائقًا (حاصل على رخصة مهنية درجة ثالثة على الأقل) .

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، عن اعتزام الوزارة تسليم موظفيها الجدد فى مسابقة المهندسين والمحاسبين والدبلومات والسائقين التى بدأ التقديم عليها، أبريل المقبل، مؤكدًا سيجرى من خلال التمويل من الموارد الذاتية للوزارة وحسب الأداء الجيد سيستمر الموظف بنظام الأجر مقابل العمل. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

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وقال المصدر،، أن التعينات جاءت لحاجة الوزارة إلى المهندسين ضمن التوسع فى عمارة المساجد ومتابعة العمل على الأرض، و فى إطار تحول الوزارة التحول الرقمى احتاجت إلى مهندسى الحاسبات والاختبارات، مضيفًا أن المقابلات ستجرى فور انتهاء التقديم.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن حاجتها للاستعانة بالتخصصات بنظام الأجر مقابل العمل، لعدد من الوظائف، أبرزها الوظائف التخصصية الهندسية: 50 مهندسًا (مدنى)، و50 مهندسًا (عمارة)، و15 مهندسًا (كهرباء)، و5 مهندسين (ميكانيكا)، و100 مهندس (اتصالات)، و100 أخصائى (نظم معلومات)، و200 بكالوريوس (تجارة)، و5 فنيين (كهرباء ) مؤهل فنى متوسط، و5 فنيين (ميكانيكا ) مؤهل فنى متوسط، و50 سائقًا (حاصل على رخصة مهنية درجة ثالثة على الأقل).

واشترطت الوزارة، أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال مناسب بالنسبة للوظائف من (الأول وحتى السابع) ومؤهل متوسط مناسب بالنسبة للوظائف الفنية (الثامن والتاسع)، وأن يقبل العمل بأى جهة تراها الوزارة لمصلحة العمل، وأن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة عند الإعلان، ومع التأكيد على أن العمل بنظام الاستعانة (أجر مقابل عمل) لا يزيد عن أحد عشر شهرًا فى العام المالى الواحد، ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائـم أو خلافه.

وطلبت الأوقاف، عددًا من المستندات، منها: المؤهل الدراسي، وشهادة القيد فى نقابة المهندسين (بالنسبة للوظائف الهندسية)، وشهادة الميلاد (رقم قومى)، وصورة من بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية، والموقف من التجنيد (بالنسبة للذكور)، ورخصة قيادة مهنية سارية، على أن ترفع المستندات المطلوبة مع طلب التقدم على الموقع الإلكترونى الرسمى بوزارة الأوقاف خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان.