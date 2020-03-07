زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

أعلن زعيم الحزب الديمقراطي في إيطاليا، نيكولا زينغاريتي، "أن الأطباء أخبروه بإصابته بفيروس "كورونا".
وأشار زينغاريتي، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "بخير لكن عليّ البقاء في المنزل في غضون الأيام القليلة القادمة"، لافتاً إلى أنه "سيواصل متابعة عمله من هناك".
ومن الجدير بالذكر، أن إيطاليا تعتبر البلد الأوروبي الأكثر تضرراً جراء فيروس "كورونا"، حيث وصلت أعداد المصاببن هناك إلى 4500 حالة، في حين سجلت البلاد 197 حالة وفاة.
كما بلغت ايطاليا المستوى الرابع عالمياً من حيث عدد الوفيات والمصابين، وذلك بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران.
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