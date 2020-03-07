"الجيش الإلكتروني التركي" يخترق حساب وزير الدفاع الإسرائيلي على "تويتر"

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، تعرّض حساب وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، على موقع "تويتر"، لاختراق من قبل جماعة تسمى "الجيش الإلكتروني التركي أييلدز تيم".
ونشرت الجماعة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، صورة للعلم الفلسطيني وكلمات النشيد القومي التركي، وفق ما أشارت إليه وسائل الإعلام الإسرائيلية، موضحةً أن هذه التغريدات سرعان ما حذفت بعد بثها.
كما نقلت وسائل الإعلام عن المجموعة تأكيدها، في تغريدة على حساب "Gold"، أنه "لا يمكن أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل، لأن القدس مقدسة بالنسبة للمسلمين وهي أرض فلسطين".
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