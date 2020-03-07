أكدت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك" أن اثنين على الأقل من حاضري مؤتمرها السنوي الأخير، الذي شارك فيه مسؤولون أميركيون وأجانب كبار، كانا مصابين بفيروس كورونا.
وأعلنت مجموعة اللوبي الإسرائيلي المؤثرة أن المصابين وصلا من نيويورك إلى المؤتمر الذي عقد بواشنطن في 1-3 مارس، مشيرة إلى أنها أبلغت بهذا الشأن المشاركين في المؤتمر وحاضريه والكونغرس.
ودعت اللجنة جميع المشاركين في المؤتمر إلى الخضوع لتعليمات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).
وحضر مؤتمر "أيباك" هذا العام نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوس، وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن وجود مصابين بكورونا في مؤتمر لمجموعة لوبي إسرائيلي حضره بنس وبومبيو وبيلوسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.