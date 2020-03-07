الكشف عن وجود مصابين بكورونا في مؤتمر لمجموعة لوبي إسرائيلي حضره بنس وبومبيو وبيلوسي

أكدت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "​أيباك​" أن اثنين على الأقل من حاضري ​مؤتمر​ها السنوي الأخير، الذي شارك فيه مسؤولون أميركيون وأجانب كبار، كانا مصابين ب​فيروس كورونا​.

وأعلنت مجموعة ​اللوبي الإسرائيلي​ المؤثرة أن المصابين وصلا من ​نيويورك​ إلى المؤتمر الذي عقد ب​واشنطن​ في 1-3 مارس، مشيرة إلى أنها أبلغت بهذا الشأن المشاركين في المؤتمر وحاضريه و​الكونغرس​.

ودعت اللجنة جميع المشاركين في المؤتمر إلى الخضوع لتعليمات مراكز السيطرة على ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها (CDC).

وحضر مؤتمر "أيباك" هذا العام نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​، ووزير الخارجية ​مايك بومبيو​، ورئيسة ​مجلس النواب​ نانسي بيلوس، وسفير ​الولايات المتحدة​ لدى إسرائيل ​ديفيد فريدمان​.

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