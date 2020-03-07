وزير الاتصالات الإيراني يعتزم منح المستخدمين باقة انترنت مجانية لالتزام بيوتهم

طلب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ال​إيران​ي جواد آذري جهرمي، من الشركات المقدمة ل​خدمات الانترنت​ الثابت في البلاد، إطلاق باقة مجانية تضم 100 غيغابايت لجميع مشتركيها، اعتبارا من غد الأحد حتى 20 آذار الجاري.

وأكد جهرمي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الباقة ستسمح للمشتركين بالتزام منازلهم، في إطار التدابير الاحترازية للحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا".

وفي السياق، وصلت أعداد المصابين بـ "كورونا" في إيران إلى 5823 حالة، في حين ارتفعت أعداد الوفيات لتبلغ 145 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد.