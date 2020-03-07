طلب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني جواد آذري جهرمي، من الشركات المقدمة لخدمات الانترنت الثابت في البلاد، إطلاق باقة مجانية تضم 100 غيغابايت لجميع مشتركيها، اعتبارا من غد الأحد حتى 20 آذار الجاري.
وأكد جهرمي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الباقة ستسمح للمشتركين بالتزام منازلهم، في إطار التدابير الاحترازية للحيلولة دون تفشي فيروس "كورونا".
وفي السياق، وصلت أعداد المصابين بـ "كورونا" في إيران إلى 5823 حالة، في حين ارتفعت أعداد الوفيات لتبلغ 145 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات الإيراني يعتزم منح المستخدمين باقة انترنت مجانية لالتزام بيوتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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