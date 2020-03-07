فارس: إعلان حالة التأهب القصوى في 3 محافظات إيرانية بسبب فيروس كورونا

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء بأن السلطات أعلنت حالة التأهب القصوى في 3 محافظات إيرانية بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المحافظات الثلاث هي قم، جيلان، ومازندران.
وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصا.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1076 حالة إصابة جديدة في البلاد، ووفاة 21 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 1669 شخصا.
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