إدارة كازينو لبنان: أبواب الكازينو مفتوحة وتعميم وزير السياحة لم يشمله

أعلنت إدارة ​كازينو لبنان​ أن "أبواب الكازينو لا تزال مفتوحة أمام رواده، لكون تعميم وزير السياحة لم يشمله". وطمأنت إدارة الكازينو الرواد والموظفين الى أن الإجراءات الوقائية والإستباقية مستمرة للحفاظ على ​السلامة العامة​.

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