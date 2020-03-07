تجمع لعدد من الناشطين في جونية وانطلاق مسيرتين في صور وطرابلس

أفادت معلومات صحافية عن تجمع لعدد من الناشطين في ​جونية​ تمهيدا للانطلاق ب​مسيرة​ داخل شوارع أدونيس. من جهة ثانية، انطلقت مسيرة من دوار العلم في صور الى مصرف لبنان في المدينة، وأخرى في طرابلس باتجاه منزل وزير الاتصالات طلال حواط.

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