مجتهد: محمد بن سلمان ينوي إعلان بيان منسوب للملك بالتنحي وتنصيبه ملكا

أفاد المغرد السعودي الشهير "مجتهد" بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ينوي إعلان بيان منسوب للملك سلمان بن عبد العزيز بالتنحي وتنصيبه ملكاً، لافتاً إلى أن الملك توفي أو يحتضر.
وأشار إلى أن المعتقلين من العائلة المالكة بالعشرات وليس فقط شقيق الملك أحمد بن عبد العزيز وولي العهد السابق أبناء محمد بن نايف، موضحاً أن الموظفين في الديوان والقصر والحرس الملكي أُخبروا أن الملك سلمان لا يمكن الوصول إليه لأسباب صحية، كاشفاً أنه سينشر لاحقاً ماذا جرى للملك.
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