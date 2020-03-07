الوزراء يتوجهون إلى السراي الحكومية بعد انتهاء الجلسة في قصر بعبدا

أفادت معلومات صحافية عن انتهاء جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت في ​القصر الجمهوري​ في بعبدا، على أن يعلن رئيس الحكومة ​حسان دياب​ المقررات من ​السراي الحكومي​ عند الساعة 6:30 مساء.

وأشارت إلى أن الوزراء يتوجهون، بعد إنتهاء الجلسة في القصر الجمهوري، إلى السراي الحكومي، حيث لن يصدر اي بيان بعد جلسة الحكومة ولن تكون هناك تلاوة مقررات من بعبدا، بل سيكتفى بكلمة دياب في السراي الحكومية.